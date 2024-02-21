Мільярдер Безос завершив продаж 50 млн акцій Amazon на 8,5 мільярдів доларів
Мільярдер Джефф Безос днями продав ще 14 мільйонів акцій Amazon.com Inc. на суму близько 2,4 млрд дол, завершивши лише за девʼять торгових днів свій план з продажу до 50 млн акцій компанії.
Про це пише Bloomberg.
Остання транзакція, в результаті якої загальна сума виплат Безоса склала 8,5 млрд дол, відбулася протягом трьох торгових днів. До цього третя найбагатша людина у світі не продавала акції компаній з 2021 року.
За даними Bloomberg Billionaires Index, наразі статки Безоса становлять 191,3 мільярда доларів.
Безос, який заснував Amazon і володіє компанією з дослідження космосу Blue Origin і Washington Post, не розкрив планів щодо доходів. 2 листопада він оголосив, що переїжджає до Маямі з регіону Сіетла.
У 2022 році штат Вашингтон запровадив 7% податку на приріст капіталу – чого немає у Флориді – це означає, що переїзд Безоса, ймовірно, заощадить йому сотні мільйонів доларів на податках.
Нагадаємо:
У середині лютого Джефф Безос продав своїх акцій компанії ще на 2 млрд дол – таким чином загальна вартість акцій, які він продав на той момент, сягнула 4 млрд дол.