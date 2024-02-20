Ощадбанк продає борги Мотронівський ГЗК Фірташа за 600 мільйонів

фото: Сетам

Державний Ощадбанк ініціює продаж права вимоги за кредитом, наданим Мотронівському гірничо-збагачувальному комбінату, що входить до титанового бізнесу Group DF Дмитра Фірташа.

Про це йдеться у системі електронних торгів OpenMarket (ДП "Сетам" Міністерства юстиції), передає liga.net.

Зазначається, що сам аукціон планується провести 13 березня, а стартова ціна лоту становить 612,6 млн грн (без ПДВ).

До складу лота входять права вимоги до позичальника за кредитним договором і права за договорами забезпечення виконання зобов'язання позичальника (іпотечні договори, договори застави, договори поруки).

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Водночас на торги виставлено заставу у вигляді майнового комплексу доводочної збагачувальної фабрики "Південна" з переробки чорнового концентрату ільменіту та отримання товарного концентрату ільменіту (загальною площею 4623,20 кв.м), а також обладнання (77 одиниць рухомого майна).

Крім того, Застава спеціальної техніки та устаткування фільтрації палива та виготовлення бетоносумішей (43 одиниці).

Мотронівський ГЗК перебуває на етапі будівництва. На першому етапі реалізації проєкту буде побудовано кар'єр продуктивністю 2,7 млн м руди на рік. Передбачається, що підприємство зможе щорічно випускати концентрату ільменіту – близько 120 тис. тонн, цирконієвого – 14 тис тонн, рутилового – 20 тис тонн.

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Додається, що також виставлено поруки ТОВ "Межиріченський ГЗК" і ПрАТ "Юкрейніан Кемікал Продакс", заставу корпоративних прав (частки) у статутному капіталі ТОВ "Межиріченський ГЗК", заставу майнових прав на грошові кошти за контрактами.

Економічна правда.