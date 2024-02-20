Індія шукає 26 мільярдів доларів приватних інвестицій в ядерну енергетику
Індія пропонує приватним компаніям інвестувати близько 26 млрд дол у свою ядерну енергетику, щоб збільшити кількість електроенергії з джерел, які не виробляють викидів вуглекислого газу.
Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що фінансування допоможе Індії досягти своєї мети до 2030 року у 50% її встановлених потужностей для виробництва електроенергії використовуватиме невикопне паливо, порівняно з 42% зараз.
Наразі уряд веде переговори принаймні з п’ятьма приватними компаніями, включаючи Reliance Industries , Tata Power , Adani Power та Vedanta Ltd щодо інвестицій близько 5,3 млрд дол кожна.
Федеральний департамент з атомної енергії та державна компанія Nuclear Power Corp of India Ltd (NPCIL) минулого року провели кілька раундів обговорень з приватними компаніями інвестиційного плану.
Завдяки інвестиціям уряд сподівається побудувати 11 тис МВт нових ядерних потужностей з виробництва електроенергії до 2040 року. NPCIL володіє та керує атомними електростанціями Індії потужністю 7,5 тис МВт, а також інвестувала ще 1,3 тис МВт.
Додається, що план не вимагатиме жодних поправок до закону Індії про атомну енергію 1962 року, але потребуватиме остаточного дозволу від Департаменту атомної енергії.
"Індійське законодавство забороняє приватним компаніям будувати атомні електростанції, але дозволяє їм постачати компоненти, обладнання та підписувати контракти на будівництво за межами реакторів", – йдеться в повідомленні.
Раніше жорсткі закони Індії про ядерну компенсацію завадили переговорам з іноземними будівельниками електростанцій, такими як General Electric і Westinghouse. Країна відклала мету додати 2000 МВт ядерної енергії з 2020 до 2030 року.
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Індійський фондовий ринок має всі шанси обігнати Гонконг і стати найбільшим у світі, оскільки оптимізм інвесторів щодо економічних перспектив Індії.