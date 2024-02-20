Індія шукає 26 мільярдів доларів приватних інвестицій в ядерну енергетику

Індія пропонує приватним компаніям інвестувати близько 26 млрд дол у свою ядерну енергетику, щоб збільшити кількість електроенергії з джерел, які не виробляють викидів вуглекислого газу.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що фінансування допоможе Індії досягти своєї мети до 2030 року у 50% її встановлених потужностей для виробництва електроенергії використовуватиме невикопне паливо, порівняно з 42% зараз.

Наразі уряд веде переговори принаймні з п’ятьма приватними компаніями, включаючи Reliance Industries , Tata Power , Adani Power та Vedanta Ltd щодо інвестицій близько 5,3 млрд дол кожна.

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Федеральний департамент з атомної енергії та державна компанія Nuclear Power Corp of India Ltd (NPCIL) минулого року провели кілька раундів обговорень з приватними компаніями інвестиційного плану.

Завдяки інвестиціям уряд сподівається побудувати 11 тис МВт нових ядерних потужностей з виробництва електроенергії до 2040 року. NPCIL володіє та керує атомними електростанціями Індії потужністю 7,5 тис МВт, а також інвестувала ще 1,3 тис МВт.

Додається, що план не вимагатиме жодних поправок до закону Індії про атомну енергію 1962 року, але потребуватиме остаточного дозволу від Департаменту атомної енергії.

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"Індійське законодавство забороняє приватним компаніям будувати атомні електростанції, але дозволяє їм постачати компоненти, обладнання та підписувати контракти на будівництво за межами реакторів", – йдеться в повідомленні.

Раніше жорсткі закони Індії про ядерну компенсацію завадили переговорам з іноземними будівельниками електростанцій, такими як General Electric і Westinghouse. Країна відклала мету додати 2000 МВт ядерної енергії з 2020 до 2030 року.

Нагадаємо:

Індійський фондовий ринок має всі шанси обігнати Гонконг і стати найбільшим у світі, оскільки оптимізм інвесторів щодо економічних перспектив Індії.