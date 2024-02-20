Ціни на газ в Європі впали до літнього рівня

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Європейський еталонний показник ціни на газ TTF значно подешевшав у лютому 2024 року, опустившись нижче 25 євро за мегават-годину - до рівня, який востаннє спостерігався влітку.

Про це пише Euronews.

Нааразі на понад 50% менша порівняно з аналогічним періодом минулого року.

"Це падіння відображає ширшу тенденцію, на яку вплинув комплекс кліматичних та економічних факторів, включаючи вищі за середні температури в Північній півкулі та помітне зниження як промислового, так і побутового попиту на природний газ.

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М'яка зима, особливо у Франції та Німеччині, які переживають третю та четверту найтепліші зими за останні 34 роки відповідно, сприяла зниженню попиту на опалення", - йдеться у повідомленні.

Згідно з даними Gas Infrastructure Europe (GIE), рівень запасів природного газу в Європі зараз знаходиться на нових п'ятирічних сезонних максимумах: запаси газу в ЄС становлять 65,9%, в Німеччині - 71,56%, в Італії - 60,3% і у Франції - 51,3%.

Глобальний спад у виробничій діяльності з 2022 року суттєво вплинув на промисловий попит на газ, особливо в Європі, додає видання.

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Ще одним ключовим фактором різкого зниження цін на природний газ у Європі стали високі показники відновлюваних джерел енергії та атомної енергетики.

"Після кількох невдалих років у 2021 та 2022 роках вітрова та сонячна енергетика продемонстрували значне покращення у 2023 році, а гідроенергетика досягла майже п'ятирічних сезонних максимумів. Крім того, у другій половині 2023 року зросли обсяги виробництва атомної енергетики, що продовжиться і в 2024 році", - пише Euronews.

Сировинні аналітики Goldman Sachs Саманта Дарт і Даніель Морено нещодавно знизили свій прогноз цін на природний газ TTF з 41 євро/МВт-год до 31 євро/МВт-год, припускаючи, що глобальний надлишок пропозиції газу може бути настільки значним, що Європі, можливо, доведеться запропонувати стимули для скорочення поставок і запобігання перевантаженню сховищ наступного літа.

Однак, незважаючи на комфортні рівні запасів наприкінці зими, вони стверджують, що Європа ще не вирішила свою енергетичну кризу. Вони вважають, що має пройти ще одна зима, перш ніж ризик екстремальних стрибків цін на газ зменшиться.

Економічна правда