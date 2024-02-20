Мережі АЗС підвищили ціни на автогаз

Літр скрапленого автогазу у мережах АЗС подорожчав у середньому на 11 копійок, до 26,88 гривні.

Про це повідомляє enkorr з посиланням на дані Консалтингової групи "А-95".

На станціях мережі "Укрнафта" ціна літра автогазу підвищилася на 50 копійок, до 26,40 гривень.

На стільки ж продукт здорожчав у мережі "Авантаж", але все одно залишається найдешевшим серед роздрібних операторів - 25,45 гривні за літр.

Реклама:

На станціях BVS і "Автотранс" цей вид пального подорожчав на 50 і 40 копійок, до 26,69 і 26,88 гривні за літр відповідно.

Мережа АЗС U.GO підвищила ціни на автомобільний газ на 17 копійок, до 26,78 гривні за літр.

"БРСМ-Нафта" підвищила ціну автогазу на 30 копійок, до 26 гривень за літр.

Реклама:

Економічна правда