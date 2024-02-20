У Польщі влаштували повну блокаду кордону із Україною. МЗС: Цьому не може бути виправдання

Міністерство закордонних справ України назвало неприпустимим блокування польсько-українського кордону і наголосило, що такі дії виглядають політизованими і мають серйозні наслідки для України.

Як повідомляє "Європейська правда", з такою заявою виступив речник МЗС Олег Ніколенко.

Речник наголосив, що блокування кордону України та Польщі не можна виправдати, незалежно від того, якими гаслами це супроводжують.

"Наземні кордони залишаються важливими в умовах російської агресії. Дії польських протестувальників та окремих радикальних польських політиків підважують українську економіку та стійкість до відбиття агресії Росії.

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Кордон Польщі та України – це і кордон ЄС. Він не має бути заручником будь-яких політичних інтересів", – заявив Олег Ніколенко.

Також він назвав неприйнятними випадки агресивного ставлення з боку протестувальників до українських громадян і вантажів, які перетинають кордон.

"Антиукраїнські гасла, які лунають на кордоні, підтверджують політично вмотивований характер акції. Її мета – провокування подальшого загострення двосторонніх відносин.

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Натомість протестувальники жодним чином не згадують загрози, пов’язані з імпортом зерна та інших видів сільськогосподарської продукції з Росії та інших країн", – зауважив Ніколенко.

Речник закликав польську владу надати правову оцінку діям учасників акцій, забезпечити розблокування кордону та вжити заходів задля припинення антиукраїнської риторики, зауваживши, що вона базується на безпідставних аргументах.

"В умовах зовнішнього випробовування надзвичайно важливо зберегти той рівень солідарності, який побудували Україна та Польща за останні роки. Українці та поляки повинні стати на захист добросусідських взаємин, дати відсіч будь-яким спробам підірвати взаємну довіру та поставити під удар безпеку наших держав", – заявив Олег Ніколенко.

Як відомо, на 20 лютого польські фермери анонсували блокаду усіх пунктів перетину кордону з Україною.

Польський міністр сільського господарства напередодні протесту звернувся до них у листі, в якому окреслив пріоритети міністерства і запросив протестувальників до перемовин.

Попередні масштабні протести з блокуванням кордону були 18 лютого, тоді протестувальники спробували перекрити у тому числі залізничний рух.

Європейська правда