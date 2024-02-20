Мінреінтеграції напрацьовує можливості надання компенсацій ГО за безкоштовне розміщення ВПО 

Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій напрацьовує можливості надання компенсацій благодійним і громадським організаціям за безоплатне розміщення внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Про це йдеться у повідомленні пресслужби міністерства.

"Мінреінтеграції розпочало роботу і вже працює над змінами до Порядку отримання компенсації за спожиті комунальні послуги під час розміщення ВПО. Зокрема, в частині розширення категорій установ, які також зможуть отримувати таку компенсацію", – повідомили у відомстві.

Так, планується надати можливість отримувати компенсації благодійним фондам і громадським організаціям зі статусом неприбуткових організацій, на базі майна яких облаштовано місця безоплатного тимчасового проживання переселенців.

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Нагадаємо:

З 1 березня 2024 року змінюються правила виплат для ВПО. Деякі переміщені особи втратять виплатити, втім, для більшості серед найуразливіших груп населення їх збережуть.





