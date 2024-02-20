Курс валют на 20 лютого: гривня слабне другий день поспіль

На 20 лютого Національний банк другий день поспіль ослабив офіційний курс гривні до долара та євро, відповідно відреагували готівкові та безготівкові курси в банках.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 09:40 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 38,00 – 38,56 грн проти котирувань у 37,54 – 38,51 грн напередодні.

На цей же час "чорний" курс євро становив 41,60 – 41,80 грн проти курсу 41,50 – 41,78 грн за євро напередодні.

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Офіційний курс долара встановили на рівні 38,2847 грн, євро – 41,2403 грн (напередодні 37,9719 грн, євро – 40,8919 грн).

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 38,0 - 38,58 грн (курс на 19 лютого – 37,9 - 38,4 грн);

Євро – 41,0 - 41,75 грн (курс на 19 лютого – 40,8 - 41,6 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

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Приватбанк – 37,9 – 38,5 грн;

Ощадбанк – 38,05 - 38,65 грн;

Укрексімбанк – 38,15 - 38,75 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 38,46 грн за долар, в Ощаді – 38,6 грн, в Універсал Банку (monobank) – 38,46 грн.

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