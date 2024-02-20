"Метінвест" у 2023 році на третину зменшив виробництво сталі

За підсумками минулого року Група "Метінвест" Ріната Ахметова виробила 2,025 мільйона тонн сталі, що на 31% менше показника 2022 року.

Про це повідомляється у виробничому звіті Групи за 2023 рік.

"У 2023 році виробництво чавуну та сталі Групи становило 1 765 тис. тонн і 2 025 тис. тонн, відповідно, що менше за 2022 рік на 36% і на 31%", - йдеться в ньому.

Обсяг виробництва залізорудного концентрату (загальне) у 2023 році склав 11,09 млн т (зріс на 4%), а вугільного (загальне) - 5,45 млн т (підвищився на 10%).

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У IV кварталі 2023 року виробництво чавуну та сталі залишилось майже на рівні попереднього кварталу - 422 тис. т та 494 тис. т, відповідно, завдяки роботі двох доменних печей на "Каметсталі".

Водночас виробництво коксу у 2023 році знизився на 25% проти попереднього року - до 1,2 млн т.

У IV кварталі 2023 року обсяг виробництва коксу залишився майже на рівні попереднього кварталу і становив 293 тис. т.

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Економічна правда