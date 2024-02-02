Україна хоче поглибити енергетичну співпрацю в рамках Триморʼя
Україна будуватиме нові інтерконектори, а також налагоджувати контакти із СПГ-терміналами у рамках Ініціативи трьох морів.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.
Україна розглядає варіанти поглиблення можливостей енергетичної співпраці в рамках геополітичного обʼєднання Ініціативи трьох морів, яка сприятиме інтеграції України в енергетичну інфраструктуру ЄС.
Зокрема мова йде про розширення енергетичних коридорів, будівництві інтерконекторів між Україною та Польщею, Румунією та Словаччиною, а також налагоджувати контакти з LNG-терміналами окремих країн Ініціативи.
Ініціатива трьох морів обʼєднує країни центральної та східної Європи. Її метою є поглиблення економічної, енергетичної, транспортної співпраці між країнами блоку. До Ініціативи входять такі країни як: Польща, Литва, Словаччина, Австрія, Литва, Греція та інші.
У вересні 2023 року Україна стала асоційованою державою-учасницею "Тримор’я".
В Міненерго також зазначили, що Україна пропонуватиме використовувати українську газотранспортну інфраструктуру, а також сховища для зберігання запасів газу.
"Україна має значний потенціал стати "газовим хабом" Європи", - зазначили в міністерстві.
Економічна правда