Україна хоче поглибити енергетичну співпрацю в рамках Триморʼя

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Україна будуватиме нові інтерконектори, а також налагоджувати контакти із СПГ-терміналами у рамках Ініціативи трьох морів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Україна розглядає варіанти поглиблення можливостей енергетичної співпраці в рамках геополітичного обʼєднання Ініціативи трьох морів, яка сприятиме інтеграції України в енергетичну інфраструктуру ЄС.

Зокрема мова йде про розширення енергетичних коридорів, будівництві інтерконекторів між Україною та Польщею, Румунією та Словаччиною, а також налагоджувати контакти з LNG-терміналами окремих країн Ініціативи.

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Ініціатива трьох морів обʼєднує країни центральної та східної Європи. Її метою є поглиблення економічної, енергетичної, транспортної співпраці між країнами блоку. До Ініціативи входять такі країни як: Польща, Литва, Словаччина, Австрія, Литва, Греція та інші.

У вересні 2023 року Україна стала асоційованою державою-учасницею "Тримор’я".

В Міненерго також зазначили, що Україна пропонуватиме використовувати українську газотранспортну інфраструктуру, а також сховища для зберігання запасів газу.

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"Україна має значний потенціал стати "газовим хабом" Європи", - зазначили в міністерстві.

Економічна правда