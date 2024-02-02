У Міндовкіллі анонсували створення держпідприємства "Вода України"

В Україні створять Національну акціонерну компанію "Вода України" у рамках реформування сектору водного господарства.

Про це заявив міністр захисту навколишнього середовища та природних ресурсів Руслан Стрілець.

"Створення Національної акціонерної компанії "Вода України" забезпечить застосування прозорих ринкових механізмів для бізнесу та доступну, якісну воду для людей", - заявив міністр.

За його словами, унаслідок реформування сектору та впровадження ефективного менеджменту очікується 1,4 млрд залучення коштів в ремонт та модернізацію водогосподарської інфраструктури.

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Прогнозований економічний ефект від реформи +1,2% додаткового зростання ВВП України щороку внаслідок реалізації проєкту.

Створення НАК "Вода України" дозволить забезпечити відкритий та ефективний моніторинг вод та контроль за використанням водних ресурсів", - кажуть у міністерстві.

"2023 рік був надскладним роком для водної сфери. Через підрив дамби Каховської ГЕС ми опинилися на порозі гуманітарної кризи. Втрачений обсяг води водосховища дорівнює потребам у воді України на 1,5 року.

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Питання стійкого водокористування та "доброго" стану вод є питанням національної безпеки", - додав міністр.

Економічна правда