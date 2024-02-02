Україна обмежила ввезення яєць і птиці з Чехії через пташиний грип

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Україна ввела обмеження на ввеззеня із Чехії яєць, птиці та продуктів із неї реєстрацію пташиного грипу.

Про це йдеться у заяві Східного міжрегіонального головного управління Держпродспоживслужби.

Так, з 1 лютого заборонили ввезення в Україну інкубаційних яєць, птиці, продуктів із неї з неблагополучних до високопатогенного грипу птиці зон, визначених компетентним органом Чехії.

При цьому виняток зроблять для продуктів, які пройшли обробку методом, що "гарантує знищення збудника цього захворювання".

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Економічна правда