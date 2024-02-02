Україна обмежила ввезення яєць і птиці з Чехії через пташиний грип
П'ятниця, 2 лютого 2024, 16:10 -
Україна ввела обмеження на ввеззеня із Чехії яєць, птиці та продуктів із неї реєстрацію пташиного грипу.
Про це йдеться у заяві Східного міжрегіонального головного управління Держпродспоживслужби.
Так, з 1 лютого заборонили ввезення в Україну інкубаційних яєць, птиці, продуктів із неї з неблагополучних до високопатогенного грипу птиці зон, визначених компетентним органом Чехії.
При цьому виняток зроблять для продуктів, які пройшли обробку методом, що "гарантує знищення збудника цього захворювання".
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Економічна правда
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