J.P. Morgan відкликав позов до ПриватБанку щодо націоналізації

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Міжнародний інвестбанк J.P. Morgan остаточно вийшов із справи про оскарження процедури bail-in єврооблігацій ПриватБанку.

Про це повідомляє пресслужба держбанку.

Зазначається, що 1 лютого Госпсуд Києва розглянув та задовольнив клопотання J.P. Morgan Securities plc про відкликання свого позову в рамках цієї справи.

J.P. Morgan був одним із позивачів, які разом із Shakoor Capital вимагали визнати недійсною процедуру націоналізації ПриватБанку bail-in.

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"Суд залишив позов J.P. Morgan без розгляду, тобто вказана компанія більше не є учасником справи. На одного позивача стало менше", - заявив адвокат ПриватБанку Олег Самсонович.

8 березня 2023 року аналогічний позов проти ПриватБанку в рамках цієї справи відкликав міжнародний банк UBS, нагадали у фінустанові.

"У справі про оскарження bail-in єврооблігацій залишився її ініціатор - маловідома британська компанія Shakoor Capital Limited, Pala Assets Holdings Limited, якою керує російський бізнесмен Євгеній Йоріх, український ФОП Сазонов Д. В. та компанія Concorde (Bermuda) Limited.

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Також, 1 лютого судом було повернуто без розгляду раніше подану в межах даної справи спільну позовну заяву компаній Concorde (Bermuda) Limited та Avalia Investments Limited", - йдеться у заяві банку.

У ПриватБанку нагадали, що завдяки процедурі bail-in під час націоналізації статутний капітал банку було збільшено на 29,4 млрд гривень. Банк Англії визнав цю процедуру у 2021 році, а Лондонський арбітражний суд підтвердив її законність у 2022-му.

Зазначається, що судові засідання по справі Shakoor тривають вже більше двох років. ПриватБанк заперечує проти позову Shakoor і співпозивачів.

Економічна правда