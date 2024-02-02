В Україні запрацював Державний реєстр санкцій. Відтепер кожен бажаючий може отримати доступ до актуальної та достовірної інформації про підсанкційних юридичних і фізичних осіб.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби РНБО України.

У реєстрі – 17 202 фізичних та юридичних особи, які вважаються підсанкційними. Ведення реєстру забезпечує Апарат РНБО України.

"Згідно з рішенням РНБОУ, реєстр – це інформаційно-комунікаційна система, що забезпечує збирання, накопичення, захист, облік, відображення, оброблення та надання інформації про всіх суб'єктів щодо яких застосовано санкції. Джерелами інформації Реєстру є рішення Ради національної безпеки і оборони України, а також судові рішення про застосування санкцій", – повідомили в РНБО.

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Дані в реєстрі оновлюються оперативно. Вони є відкритими і загальнодоступними, крім випадків, передбачених законом. На сайті є можливість в електронній формі отримати витяг з інформацією про особу, додали у Раді нацбезпеки.

Нагадаємо:

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Верховна Рада 13 липня ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт №8392 про створення державного реєстру санкцій.