Всі розділи
Укр / Рус

В Україні запрацював Державний реєстр санкцій 

П'ятниця, 2 лютого 2024, 14:15 - Анастасія Дячкіна

В Україні запрацював Державний реєстр санкцій. Відтепер кожен бажаючий може отримати доступ до актуальної та достовірної інформації про підсанкційних юридичних і фізичних осіб.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби РНБО України.

У реєстрі – 17 202 фізичних та юридичних особи, які вважаються підсанкційними. Ведення реєстру забезпечує Апарат РНБО України.

"Згідно з рішенням РНБОУ, реєстр – це інформаційно-комунікаційна система, що забезпечує збирання, накопичення, захист, облік, відображення, оброблення та надання інформації про всіх суб'єктів щодо яких застосовано санкції. Джерелами інформації Реєстру є рішення Ради національної безпеки і оборони України, а також судові рішення про застосування санкцій", – повідомили в РНБО. 

Реклама:

Дані в реєстрі оновлюються оперативно. Вони є відкритими і загальнодоступними, крім випадків, передбачених законом. На сайті є можливість в електронній формі отримати витяг з інформацією про особу, додали у Раді нацбезпеки. 

Нагадаємо: 

Реклама:

Верховна Рада 13 липня ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт №8392 про створення державного реєстру санкцій.

санкції війна РНБО
Реклама:
Матеріали за темою
Західні технології і Китай у військовому комплексі Росії 1 лютого 2024, 17:30
Єврокомісія обговорить з країнами ЄС пропозиції щодо нових санкцій проти РФ - Reuters 1 лютого 2024, 09:00
США відновлюють санкції проти Венесуели: режим Мадуро не виконав обіцянок 30 січня 2024, 18:47
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті