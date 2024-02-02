Тисячі підприємств Канади можуть збанкрутувати через скасування урядових програм підтримки

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Після скасування урядом Канади програм підтримки, які були запроваджені під час пандемії COVID-19, тисячі малих підприємств країни опинилися під загрозою банкрутства.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що фірми в яких працює менш ніж сто осіб є критично важливими для канадської економіки, оскільки вони дають роботу майже двом третинам з 12 млн приватних працівників країни.

Сплеск банкрутств, який підскочив на 38% за перші 11 місяців 2023 року, негативно вплине на економічне зростання, попереджають лобістські групи та економісти.

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Минулого місяця малий бізнес зіткнувся з дедлайном погашення безвідсоткових кредитів у розмірі 60 тис канадських доларів, які були надані під час пандемії. За словами міністерки фінансів Христі Фріланд, з 900 тис осіб, які скористалися державною підтримкою, п'ята частина досі не повернула свої кредити. За оцінками Канадської федерації незалежного бізнесу (CFIB), лобістської групи малого бізнесу, чверть з них не вклалися у встановлений термін.

У міністерстві фінансів Канали повідомили, що відомство не очікує негативного впливу на економіку через погашення кредитів, наданих в якості підтримки під час пандемії. Натомість вони підкреслили, що одержувачі кредитів вже давно мали повну інформацію про терміни і могли планувати відповідно до них.

Згідно з останніми офіційними даними, у 2021 році в Канаді налічувалося близько 1,2 млн малих підприємств з найманими працівниками, які створювали понад третину валового внутрішнього продукту країни.

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