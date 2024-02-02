Nokia залишається в минулому: HMD Global випускатиме продукцію під новим брендом
Виробник смартфонів HMD Global оголосив про припинення випуску смартфонів під брендом Nokia, який вже став історією світового ринку мобільних пристроїв.
Про це йдеться на сайті компанії, передає liga.net.
У вересні 2023 року компанія визначилася зі створенням нового бренду HMD (Human Mobile Devices) та планами на випуск пристроїв під цією назвою.
Всі майбутні смартфони, планшети та TWS-навушники від HMD Global будуть представлені під брендом HMD.
Ці зміни вже відобразили на офіційному вебсайті компанії, а також в соціальних мережах, де зникла згадка про бренд Nokia.
Під новим брендом HMD першим пристроєм, який має бути представлений, стане смартфон, прем'єра якого запланована на виставці MWC 2024 в кінці лютого. За неофіційними даними, пристрій матиме 108-мегапіксельну камеру та стилістично нагадуватиме Nokia Lumia.
HMD Global уклала ліцензійну угоду з Nokia Corporation у 2016 році, отримавши право виробляти смартфони під її брендом. Це партнерство дало HMD Global можливість використовувати торгову марку Nokia.
Нагадуємо:
Фінський виробник телекомунікаційного обладнання Nokia заявив про скорочення до 14 тис робочих місць після того, як продажі в третьому кварталі 2023 року впали на 20%.