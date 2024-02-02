Nokia залишається в минулому: HMD Global випускатиме продукцію під новим брендом

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Виробник смартфонів HMD Global оголосив про припинення випуску смартфонів під брендом Nokia, який вже став історією світового ринку мобільних пристроїв.

Про це йдеться на сайті компанії, передає liga.net.

У вересні 2023 року компанія визначилася зі створенням нового бренду HMD (Human Mobile Devices) та планами на випуск пристроїв під цією назвою.

Всі майбутні смартфони, планшети та TWS-навушники від HMD Global будуть представлені під брендом HMD.

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Ці зміни вже відобразили на офіційному вебсайті компанії, а також в соціальних мережах, де зникла згадка про бренд Nokia.

Під новим брендом HMD першим пристроєм, який має бути представлений, стане смартфон, прем'єра якого запланована на виставці MWC 2024 в кінці лютого. За неофіційними даними, пристрій матиме 108-мегапіксельну камеру та стилістично нагадуватиме Nokia Lumia.

HMD Global уклала ліцензійну угоду з Nokia Corporation у 2016 році, отримавши право виробляти смартфони під її брендом. Це партнерство дало HMD Global можливість використовувати торгову марку Nokia.

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Нагадуємо:

Фінський виробник телекомунікаційного обладнання Nokia заявив про скорочення до 14 тис робочих місць після того, як продажі в третьому кварталі 2023 року впали на 20%.