Ціни на нафту продовжують зростати після падіння напередодні

Ціни на нафту марки Brent помірно підіймаються станом на 2 лютого на тлі ймовірного перемирʼя між Ізраїлем і ХАМАС.

Про це повідомляє Enkorr.

Зазначається, що ціна квітневих ф'ючерсів нафти марки Brent на лондонській біржі ICE Futures становить 79,07 дол за барель, що на 0,37 дол вище за показник на закриття попередньої сесії. У четвер ціна на ці контракти знизилася на 1,85 дол (2,3%), до 78,7 дол за барель.

Котирування ф'ючерсів на нафту WTI на березень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) зросли на 0,3 дол і становили 74,12 дол за барель. За підсумками минулої сесії вони впали на 2,03 дол – до 73,82 дол за барель.

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Обидві марки завершили торги четверга на мінімумах за два тижні на чутках про можливе перемир'я між Ізраїлем і ХАМАС.

"Радикальне палестинське угруповання ХАМАС дало початкове схвалення угоді, яка передбачає обмін заручниками і припинення бойових дій у секторі Газа на шість тижнів, повідомляє The Times of Israel із посиланням на заяву представника МЗС Катару", – йдеться в повідомленні.

Крім того, раніше повідомлялось, що Ізраїль, США, Єгипет і Катар на зустрічі в Парижі домовилися про основи нової угоди щодо звільнення заручників, які перебувають у секторі Газа в угрупування ХАМАС.

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Економічна правда.