Мережі АЗС продовжують підвищувати ціни на пальне

За останній тиждень АЗС середнього і нижнього цінового діапазону продовжили підвищувати ціни на пальне. Середня ціна бензину марки А-95 перетнула межу у 51 гривню за літр.

Про це повідомляє enkorr з посиланням на дані Консалтингової групи "А-95".

У середньому вартість бензину марки А-95 зросла на 23 копійки, до 51,08 гривень за літр, А-95+ - на 9 копійок, до 54,39 гривні за літр, дизельного пального - на 25 копійок, до 51,32 гривні за літр.

Найбільше здорожчання бензину А-95 зафіксоване в мережі VostokGaz - на 1,50 гривні, до 49,99 гривні за літр. Ціна на дизпальне найбільше зросла у мережі АЗС ZOG - на 1,50 гривні, до 51 гривні за літр.

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В державній мережі "Укрнафта" бензини марок А-95 і А-95+ додали у ціні по 50 копійок, до 48,90 і 50,90 гривень за літр відповідно. Вартість дизелю залишилася без змін.

У мережі "БРСМ-Нафта" середній цінник на літр бензину А-95 збільшився на 46 копійок, до 48,60 гривень, а дизпальне - на 65 копійок, до 48,43 гривні.

Вартість бензину А-95 у мережі "Авіас" збільшилася на 71 копійку, а дизпального - на 72 копійки, до 49,49 гривні за літр за обидва види пального.

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Мережа АЗС Prime підняла вартість літра бензину А-95 на 50 копійок, до 49,50 гривень. Дизпальне зросло у ціні на 1 гривню, до 50,90 гривень за літр.

U.GO збільшила ціни на бензин А-95 та дизпальне на 17 копійок, до 49,77 гривні за літр.

Мережа "Автотранс" збільшила ціни на А-95 та дизпальне на 1 гривню, до 51,98 гривні за літр.

Економічна правда