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В Україні побільшало мільйонерів – Гетманцев

Понеділок, 19 лютого 2024, 20:05 - Економічна правда

За 2023 рік кількість декларацій на суму понад мільйон гривень зросла на 2863 особи. Загальна сума "мільйонних" декларацій становила 12,3 тисячі осіб.

Про це повідомив у Telegram голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

У 2023 році українці подали 266 тисяч декларацій про майновий стан та доходи. Сума задекларованого доходу становила майже 148 мільярдів гривень.  

"На 16% збільшилася кількість декларацій на суму понад 1 млн гривень. Такі декларації подала 12374 особи. Таким чином кількість мільйонерів рік до року зросла на 2863 особи", - написав він.

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Податкові зобов’язання по податку до сплати в бюджет такими "мільйонерами" визначено у сумі 2,7 мільярда гривень, по військовому збору - 526,5 мільйонів гривень.

Економічна правда

фінанси декларації
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