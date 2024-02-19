Найбільші банки Європи торік вийшли на рекордний рівень прибутку

Bloomberg

У 2023 році загальний прибуток найбільших європейських банків вперше перевищив 100 мільярдів євро - зростання процентних ставок принесло більшості з них рекордні прибутки.

Про це пише Bloomberg.

Три чверті банків із двадцятки зафіксували індивідуальні історичні прибутки, свідчать дані, зібрані агентством.

Так, сукупний чистий прибуток 20 найбільших банків Європи, які відзвітували про свої результати, зріс до 103 мільярдів євро з 78 мільярдів євро у 2022 році.

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"Різке зростання прибутковості дозволило банкам збільшити кількість коштів, які вони повертають інвесторам, і підвищило їхні акції: індекс банків регіону минулого року зріс приблизно на 20%.

Хоча масштабний стрибок прибутку буде важко повторити, оскільки побічний ефект від ставок зменшиться, багато банків оптимістично налаштовані, що зростання комісійних доходів дозволить їм і надалі збільшувати чистий прибуток", - пише Bloomberg.

До розрахунків агентства не увійшла швейцарська UBS Group AG, чий прибуток торік зріс до 29 млрд у результаті придбання Credit Suisse.

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Економічна правда