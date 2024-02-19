Росія націоналізувала колишню Липецьку кондитерську фабрику Roshen

Жовтневий районний суд Липецька стягнув у власність Росії акції колишньої Липецької кондитерської фабрики Roshen та статутний капітал у торговому підприємстві ТОВ "Рошен".

Про це повідомила судова система Липецької області, передає liga.net.

Також суд заборонив засновнику Roshen, народному депутату Петру Порошенку, його сину Олексію Порошенку та колишньому директору Липецької кондитерської фабрики Олегу Казакову діяльність на території РФ.

Рішення "звернуто до негайного виконання", але може бути оскаржене.

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Нагадуємо:

З 1 квітня 2017 року на Липецькій фабриці було повністю зупинене виробництво. Також свою діяльність зупинив торговий дім та склад готової продукції. Потужності фабрики законсервовані. Українська продукція Roshen не імпортується на територію РФ, починаючи з 2013 року.

Липецька фабрика Roshen перебувала під арештом, починаючи з квітня 2015 року.

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