Мінфін схвалив стратегічний план цифровізації Митниці
Міністерство фінансів схвалило Довгостроковий національний стратегічний план цифрового розвитку, цифрової трансформації та цифровізації Держмитслужби.
Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.
Як пояснили в відомстві, стратегічний план цифровізації є керівним документом з впровадження та розвитку митних інформаційних систем до 2026 року.
Він передбачає:
- запровадження принципів кіберзахисту;
- впровадження безпаперових процедур;
- побудову надійних та сучасних ІТ-систем митниці.
"Успішна реалізація визначених трансформацій забезпечить ІТ-систему української митниці необхідними інструментами для боротьби з корупцією та шахрайством", – додали в Мінфіні.
Основою ІТ-стратегії Держмитслужби, зокрема, є:
- сервісно-орієнтовна архітектура,
- централізоване впровадження ЄАІС,
- гармонізований інтерфейс із ЄС і Єдине вікно для міжнародної торгівлі.
Також окрему увагу в документі приділили запровадженню принципів кіберзахисту. Йдеться, в першу чергу про забезпечення запису та відстеження історії запитів на внесення змін до даних, захисту від несанкціонованого доступу до інформації, неможливості зміни або втрати журналів роботи з даними, неможливості зміни інформації та документів, наданих користувачами з використанням кваліфікованого електронного підпису.
До впровадження електронної митниці передбачили такі етапи:
- бізнес-аналіз, політика та правове оформлення;
- створення технічної специфікації системи;
- створення специфікацій для інтеграції із зовнішніми системами;
- розробка та впровадження системи.
"У процесі ІТ-трансформації Держмитслужба використовуватиме управління бізнес-процесами та BPM-моделювання, що дозволить забезпечити цілісне уявлення про митні процеси та практичні наслідки їх впровадження відповідно до митного законодавства України та ЄС", – резюмували в Мінфіні.
Нагадуємо:
Раніше президент Володимир Зеленський обіцяв радикальну реформу податкової служби та митниці, зменшення податків та мінімізацію контактів чиновників з громадянами, але в обмін на закриття схем та сумлінність платників податків.