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Мінфін схвалив стратегічний план цифровізації Митниці

Понеділок, 19 лютого 2024, 15:14 - Анастасія Жарикова

Міністерство фінансів схвалило Довгостроковий національний стратегічний план цифрового розвитку, цифрової трансформації та цифровізації Держмитслужби.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

Як пояснили в відомстві, стратегічний план цифровізації є керівним документом з впровадження та розвитку митних інформаційних систем до 2026 року.

Він передбачає:

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  • запровадження принципів кіберзахисту;
  • впровадження безпаперових процедур;
  • побудову надійних та сучасних ІТ-систем митниці.

"Успішна реалізація визначених трансформацій забезпечить ІТ-систему української митниці необхідними інструментами для боротьби з корупцією та шахрайством", – додали в Мінфіні.

Основою ІТ-стратегії Держмитслужби, зокрема, є:

  • сервісно-орієнтовна архітектура,
  • централізоване впровадження ЄАІС,
  • гармонізований інтерфейс із ЄС і Єдине вікно для міжнародної торгівлі.

Також окрему увагу в документі приділили запровадженню принципів кіберзахисту. Йдеться, в першу чергу про забезпечення запису та відстеження історії запитів на внесення змін до даних, захисту від несанкціонованого доступу до інформації, неможливості зміни або втрати журналів роботи з даними, неможливості зміни інформації та документів, наданих користувачами з використанням кваліфікованого електронного підпису.

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До впровадження електронної митниці передбачили такі етапи:

  • бізнес-аналіз, політика та правове оформлення;
  • створення технічної специфікації системи;
  • створення специфікацій для інтеграції із зовнішніми системами;
  • розробка та впровадження системи.

"У процесі ІТ-трансформації Держмитслужба використовуватиме управління бізнес-процесами та BPM-моделювання, що дозволить забезпечити цілісне уявлення про митні процеси та практичні наслідки їх впровадження відповідно до митного законодавства України та ЄС", – резюмували в Мінфіні.

Нагадуємо:

Раніше президент Володимир Зеленський обіцяв радикальну реформу податкової служби та митниці, зменшення податків та мінімізацію контактів чиновників з громадянами, але в обмін на закриття схем та сумлінність платників податків. 

Мінфін Держмитслужба ІТ митниця
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