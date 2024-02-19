Курс валют на 19 лютого: готівкова гривня подешевшала після вихідних
На 19 лютого Національний банк ослабив офіційний курс гривні до долара та євро, відповідно відреагували готівкові та безготівкові курси в банках.
Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.
На 10:30 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 37,76 – 38,34 грн проти котирувань у 37,09 – 38,30 грн напередодні.
На цей же час "чорний" курс євро становив 41,43 – 41,64 грн проти курсу 41,4 – 41,65 грн за євро напередодні.
Офіційний курс долара встановили на рівні 37,9719 грн, євро – 40,8919 грн (16 лютого долар – 38,1734 грн, євро – 40,8684 грн грн).
Середні курси валют в касах банків були такими:
- Долар США – 37,9 - 38,4 грн (курс на 16 лютого – 37,8 - 38,28 грн);
- Євро – 40,8 - 41,6 грн (курс на 16 лютого – 40,7 - 41,4 грн).
У розрізі банків готівкові курси долара такі:
- Приватбанк – 37,8 – 38,4 грн;
- Ощадбанк – 37,8 - 38,45 грн;
- Укрексімбанк – 37,95 - 38,55 грн.
Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 38,31 грн за долар, в Ощаді – 38,4 грн, в Універсал Банку (monobank) – 38,3 грн.
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