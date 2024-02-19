Ціни на нафту впали через невизначеність щодо попиту 

Ціни на нафту знизились у понеділок, оскільки інвестори знову звернули увагу на прогнози щодо попиту, а побоювання щодо високої інфляції та високих процентних ставок у США посилились.

Про це повідомляє агентство Reuters.

"Звіти про підвищення цін виробників у США підживили побоювання, що висока інфляція та високі процентні ставки обмежать зростання споживання палива", - пише агентство.

Ціни на нафту марки Brent знизилася на 61 цент, до 82,86 доларів за барель. Барель нафта марки WTI у США знизився на 41 цент, до 78,78 доларів.

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Члени ради Федеральної резервної системи США в п'ятницю висловили "терпіння" щодо зниження процентних ставок. Вищі ставки роблять нафту дорожчою, що веде до спаду споживання на ринку.

Ринки також не бачать чіткої картини попиту з Китаю.

Крім того, Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) попереджає, що зростання попиту на нафту ослабне у 2024 році й прогнозує профіцит чорного золота на ринку протягом року.

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Економічна правда