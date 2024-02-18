У роботі "Telegram" стався збій
Неділя, 18 лютого 2024, 14:09 -
В роботі мессенджера "Telegram" стався збій.
Про це відомо з графіку моніторингового сервісу Downdetector.
З графіка видно, що близько 13:24 18 лютого різко збільшилась кількість повідомлень про перебої у роботі мессенджера.
Як повідомляє Hromadske, користувачам не вдавалося відправити повідомлення та не завантажувалися оновлення в групах і чатах.
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Про збій у роботі Telegram також повідомило російське пропагандистське видання ТАСС.
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В українській розвідці визнають, що Telegram містить низку загроз для безпеки України, і потрібно шукати варіанти розв'язання цієї проблеми.
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