У роботі "Telegram" стався збій

Downdetector

В роботі мессенджера "Telegram" стався збій.

Про це відомо з графіку моніторингового сервісу Downdetector.

З графіка видно, що близько 13:24 18 лютого різко збільшилась кількість повідомлень про перебої у роботі мессенджера.

Як повідомляє Hromadske, користувачам не вдавалося відправити повідомлення та не завантажувалися оновлення в групах і чатах.

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Про збій у роботі Telegram також повідомило російське пропагандистське видання ТАСС.

Нагадаємо:

В українській розвідці визнають, що Telegram містить низку загроз для безпеки України, і потрібно шукати варіанти розв'язання цієї проблеми.

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