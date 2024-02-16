Ритейлери вимагають від ЄС більше дій для вирішення кризи в Червоному морі

Європейська організація роздрібної торгівлі Eurocommerce закликала інституції та держави-члени ЄС вирішити кризу в Червоному морі, яка вже має "величезний вплив" на бізнес.

Про це пише Reuters.

Членами Eurocommerce, зокрема, є компанії роздрібної торгівлі Ahold Delhaize, Carrefour, Lidl, M&S і Tesco, а також ритейлери H&M, Inditex і Primark.

"Чим довше перевізники будуть змушені змінювати маршрути, тим більше підприємств і, зрештою, споживачів постраждають від додаткових витрат, які додадуться до вже високої вартості життя в Європі", - йдеться в листі Eurocommerce.

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Роздрібні торговці, які постачають товари з заводів у Китаї та Південно-Східній Азії, зіткнулися з затримками і збільшенням витрат, оскільки альтернативний маршрут доставки навколо мису Доброї Надії займає на 2-3 тижні більше часу, що призводить до високих витрат.

"Цей збій викликав побоювання, що інфляція в Європі зростатиме довше, в той час як обмежені в коштах споживачі з нетерпінням чекали, що ціни на продукти харчування та одяг почнуть знижуватися", - пише агентство.

"Враховуючи масштаби впливу на бізнес та глобальний ланцюг поставок, ми закликаємо інституції ЄС та держави-члени продовжувати посилені та скоординовані зусилля для вирішення ситуації", - заявили в Eurocommerce.

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Група заявила, що підтримує ініціативи ЄС, спрямовані на захист комерційних суден і моряків від нападів. Цього місяця ЄС планує розпочати спільну військово-морську місію в Червоному морі.

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Економічна правда