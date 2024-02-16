За рік банки повернули 93,5% рефінансування НБУ

На 1 січня 2024 року заборгованість банків за кредитами рефінансування зменшилась на 35,66 млрд грн (-93,5%) порівняно з 1 січня 2023 року, коли 21 банк мав сумарно 38,15 млрд грн рефінансування НБУ.

Про це пише FinClub.

Зазначається, що повністю за рефінансування розрахувалися 15 банків: "Укрексімбанк", "ПУМБ", "Сенс Банк", Банк "Кредит Дніпро", банк "Південний", "Укргазбанк", "Акордбанк", "Індустріалбанк", "Банк 3/4", "ПроКредит Банк", "Перший інвестиційний банк", "Кристалбанк", "Мотор-Банк", банк "Український капітал", "Полтава-банк".

Сумарно ці банки повернули НБУ 33,72 млрд грн, зокрема найбільші суми припали на "Укрексімбанк" (-18,47 млрд грн), "ПУМБ" (-4,19 млрд грн) та "Сенс Банк" (-3,28 млрд грн).

Реклама:

"Ще 1,97 млрд грн повернули НБУ чотири банки, які все ще мають заборгованість перед регулятором: "Банк Альянс" (борг 700 млн грн станом на 1 січня 2024 року), "МІБ" (320 млн грн), "МетаБанк" (167 млн грн), "Агропросперіс Банк" (150 млн грн)", - йдеться у повідомленні.

При цьому ще два банки збільшили портфель отриманих від НБУ коштів: "Комінбанк" - на 1,6 млн грн (до 790,6 млн грн), банк "Львів" - на 29,94 млн грн (до 355 млн грн).

Заборгованість цих шести банків перед НБУ становить 2,48 млрд грн станом на 1 січня 2024 року, додає FinClub.

Реклама:

Економічна правда