Apple визнала, що штучно обмежує функціональність вебпрограм на iPhone в ЄС

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Американська технологічна корпорація Apple Apple заявила, що відключає прогресивні вебзастосунки (PWA) в Європейському Союзі, оскільки цього вимагають нові правила, встановлені законом про цифрові ринки (DMA).

Про це повідомляє TechCrunch.

Зазначається, що проблеми з відкриттям вебзастосунків користувачі помітили, встановивши бета-версію iOS 17.4.

У iOS 17.4 PWA, які зазвичай дозволяють вебзастосункам функціонувати та виглядати більше як рідні додатки iOS, більше не працювали. Розробники помітили, що ці вебзастосунки відкриваються як закладки, збережені на головному екрані.

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За словами Apple, традиційно система iOS забезпечувала підтримку вебзастосунків Home Screen, будуючи безпосередньо WebKit (движок браузера Safari) і його архітектуру безпеки. Це дозволило вебзастосункам узгоджуватися з тими ж моделями безпеки та конфіденційності, що й в інших нативних додатках.

Але з DMA Apple змушена дозволити альтернативні браузери. У ньому стверджується, що без ізоляції та дотримання правил, які застосовуються до вебзастосунків на основі WebKit, можуть бути встановлені шкідливі програми, які можуть робити такі дії, як зчитування даних з інших вебзастосунків або отримувати доступ до камери, мікрофона чи місцезнаходження користувача.

Організація Open Web Advocacy вважає, що рішення Apple є неправильним. Вона вказує на те, що Apple мала достатньо часу, щоб забезпечити справжню конкуренцію браузерів у всьому світі та виконати вимоги DMA.

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Компанія Apple планує оскаржити рішення ЄС внести весь магазин застосунків App Store до нового списку цифрового антимонопольного законодавства.





