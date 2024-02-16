У "Слузі народу" допускають ймовірність змін у системі соцвиплат

Система соціальної допомоги в Україні є частиною "радянського спадку" і має бути переглянута з огляду на нестачу коштів в умовах війни.

Про це народний депутат від "Слуги народу", голова Комітету ВР з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха розповів в інтерв'ю Укрінформу.

"Я вважаю, якісь соціальні послуги держава має продовжувати надавати, але обсяг їх, я з вами погоджуюсь (виправлено*), напевно має бути скорочений. І, мені здається, в умовах і дефіциту бюджету, і зниження допомоги ми, напевно, будемо переглядати це. Тобто має бути створена інша, більш збалансована система, яка враховує нові реалії, а не реалії 80–90-х років", – сказав Наталуха.

Водночас він визнав, що зменшення соціальних гарантій суперечить Конституції і може викликати несприйняття громадян.

Реклама:

"Це радянський спадок. Він закарбувався у Конституції, на жаль, де чорним по білому написано, що Україна – це соціальна держава, і купа соціальних гарантій. Перше, що нам розкажуть з вами, – що ми діємо неконституційно, забираючи соціальні права громадян", – сказав Наталуха.

*ЕП виправила цитату народного депутата, адже спочатку некоректно інтерпретували її. ЕП просить вибачення у читачів.

Дмитро Наталуха у своєму дописі в Facebook наголосив, що "не готує зміни до системи соцвиплат, для цього є профільний комітет".

Реклама:

Нагадаємо:

Україна має резерв коштів, який дозволить вчасно здійснювати соціальні виплати населенню незалежно від рішення щодо фінансової допомоги з боку ЄС та інших міжнародних партнерів.