Nike скоротить 1600 робочих місць – WSJ

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Nike заявила про плани скоротити 2% співробітників, тобто понад 1600 робочих місць. Таким чином компанія прагне зменшити витрати після зниження прибутку.

Про це пише The Wall Street Journal.

Генеральний директор Nike Джон Донахью заявив, що компанія використовує свої ресурси для збільшення інвестицій в такі категорії, як біг, жіночий одяг і бренд Jordan, йдеться у службовій записці для співробітників, з якою ознайомилась газета.

Очікується, що скорочення не торкнуться співробітників магазинів і розподільчих центрів, а також інноваційної команди компанії.

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Станом на 31 травня 2023 року в компанії працювало близько 83 700 співробітників.

"Це болюча реальність, і я не сприймаю її легковажно. Наразі ми працюємо не найкращим чином, і в кінцевому підсумку я покладаю відповідальність за це на себе та свою команду керівників", - зазначив Донахьо у службовій записці.

Очікується, що скорочення робочих місць розпочнеться у п'ятницю, 16 лютого, а другий етап буде завершено до кінця кварталу.

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У грудні компанія Nike знизила свій прогноз доходів на цей рік на тлі побоювань, що споживачі стають більш обережними у своїх витратах. Тоді компанія заявила, що планує скоротити витрати на 2 мільярди доларів протягом наступних трьох років за рахунок скорочення робочих місць та оптимізації.

"Щоб конкурувати, ми повинні відредагувати, перерозподілити і відмовитися від менш важливої роботи, щоб зосередитися на тому, що має найбільше значення", - сказав тоді Донахью.

Компанія стикається зі зростаючою конкуренцією з боку конкуруючих брендів та занепокоєнням споживачів щодо її здатності постачати інноваційні продукти. В останні роки вона також мала справу з роздутими запасами, що призвело до значних знижок на такі товари, як одяг і взуття, що завдало шкоди прибуткам.

За останні кілька місяців Nike оголосила про зміну керівників у підрозділах інновацій, дизайну, маркетингу та технологій.

Економічна правда