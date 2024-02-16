В Україні вперше з’явився надсучасний робот-хірург Da Vinci в дитячій лікарні

Поштово-логістична група компаній Meest передала Лікарні Святого Миколая робота-хірурга Da Vinci Si, що допомагає проводити складні хірургічні операції навіть для новонароджених малюків. Разом з доставкою в Україну вартість обладнання складає 7,5 млн.грн.

Da Vinci Si має блок віддаленого керування та роботизовані "руки", що безпосередньо проводять операцію під керуванням хірурга. Така система дозволяє виконувати втручання з великою точністю, мінімальними розтинами та якомога меншою витратою крові.

За допомогою робота-хірурга проводять різноманітні видалення й навіть трансплантацію органів.

"Ми продовжуємо допомагати українським лікарям, що роблять неймовірні речі, а останні два роки — справжні дива. Система Da Vinci зарекомендувала себе як надсучасне рішення для розв'язання складних проблем. І ми раді, що маємо змогу збільшити кількість такого обладнання в українській медицині", — зазначає засновник та президент групи компаній Meest Ростислав Кісіль.

Система, що передається Лікарні Святого Миколая, адаптована до проведення операцій для дітей, включно з новонародженими малюками.

"Медицина у світі роботизується. Це дуже важливо, бо дозволяє мінімізувати похибки, людський фактор — і таким чином зменшувати ризики під час втручань. Нова система Da Vinci — перша в Україні, що буде встановлена саме в дитячій лікарні. І вже з наступного тижня вона буде працювати на постійній основі", — підкреслює Олег Самчук, генеральний директор Першого територіального медичного об'єднання, до якого входить Лікарня Святого Миколая.

Meest уже передавали подібну систему Лікарні Святого Пантелеймона — якою також користуються спеціалісти Лікарні Святого Миколая — ще у 2020 році. За цей час Da Vinci допоміг прооперувати, зокрема, 40 дітей. Робота додаткового робота-хірурга дозволить збільшити кількість втручань більш як вдвічі, до 100 на рік.

Міжнародна поштово-логістична група компаній Meest об’єднує Meest ПОШТА, Meest Shopping, Meest Cargo, Meest China, Meest Europe, Meest USA та Meest Canada. Компанія заснована підприємцем Ростиславом Кісілем і вже понад 30 років працює на ринку поштових послуг у сегменті B2С та B2B.

Meest дозволяє надсилати посилки у понад 70 країн світу в Північній та Південній Америках, Європі, Азії та Африки.