У Львові повернули світло всім споживачам – Міненерго

getty images

У Львові енергетики заживили всіх споживачів, які напередодні відключалися через ракетний обстріл, загалом за добу повернули світло для понад 29 тисяч абонентів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Зазначається, що крім Львова, енергетики заживили всіх 9,1 тисячі споживачів у 22 населених пунктах Дніпропетровщини, які знеструмлювалися 15 лютого. Без напруги залишаються 49 абонентів, які були відключені через бойові дії раніше.

У Донецькій області через обстріли відключалися понад 15,1 тисячі споживачів у 22 населених пунктах. Ремонтні бригади заживили 11 населених пунктів – загалом 16,4 тисячі абонентів, зокрема ті, які знеструмлювалися раніше. Також відновлено розподіл газу 12 споживачам.

Реклама:

Також на Запоріжжі ремонтні бригади відновили електрообладнання, пошкоджене напередодні ворожими обстрілами, та повернули світло 3223 родинам у 7 прифронтових населених пунктах. Крім того, енергетики усунули низку технологічних порушень в електромережах та відновили енергопостачання для 3032 домоволодінь.

У Харківській області вдалося заживити 323 споживачі у Дергачівській, Золочівській, Ізюмській та Чугуївській громадах, які відключалися внаслідок бойових дій.

У м. Херсон заживили повітряну лінію 35 кВ, яка була пошкоджена напередодні ворожим обстрілом. Залишаються без світла 3,5 тисячі споживачів. По області відключено 25,8 тисячі абонентів у 45 населених пунктах.

Реклама:

Через бойові дії на Чернігівщині знеструмлено 932 споживачі у 16 населених пунктах.

Нагадаємо:

Внаслідок чергового масованого обстрілу російських військ вночі 15 лютого кілька об’єктів обленерго у Львові зазнали суттєвих пошкоджень, також знеструмлено об’єкт інфраструктури.