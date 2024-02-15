Помічник Путіна пропонує скопіювати 99% статей "Вікіпедії" для створення російського аналогу

Володимир Мединський рбк

Помічник президента Росії Путіна Володимир Мединський запропонував скопіювати статті з "Вікіпедії" та перенести їх у держпортал "Знание.Вики", щоб "не плодити сутності".

Про це пише "Коммерсантъ".

За його словами, у російський проєкт завантажено 22 тис статей, у "Вікіпедію" - приблизно 70 млн матеріалів.

"Ми взагалі любимо створювати з нуля нові сутності та намагатися когось наздогнати Мені здається, зараз час не створювати контент новий з нуля, це складно, а час агрегувати і використовувати чужий контент. Просто потрібно убезпечити його, і все, подивитися як можна зробити краще",- сказав Мединський.

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За його словами, 99,9% публікацій у "Вікіпедії" "не шкідливі, абсолютно нейтральні і навіть цікаві". Помічник Путіна стверджує, що решту 0,1% статей становлять "ворожі наклепи", які "жорстоко модеруються".

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Роскомнадзор пригрозив блокуванням "Вікіпедії" за статтю про велику війну.

Так у березні 2022 року Роскомнадзор вніс фонд Wikimedia Foundation Inc., який керує сайтом, до реєстру компаній на "приземлення" в Росії. Глава Мінцифри РФ Максут Шадаєв говорив, що в російському аналогу "Вікіпедії" до кінця 2022 року було опубліковано понад 100 тис статей, а планів блокувати іноземний сервіс немає.

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Економічна правда