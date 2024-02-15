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Збитки довкіллю від удару РФ по нафтобазі на Харківщині сягнули понад 30 мільйонів

Четвер, 15 лютого 2024, 20:34 - Економічна правда

За першими орієнтовними підрахунками, збитки від забруднення водних об’єктів унаслідок удару РФ по нафтобазі на Харківщині сягнули понад 30 мільйонів гривень. 

Про це повідомляє пресслужба Міндовкілля з посиланням на слова міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Руслана Стрільця. 

"Маємо перші орієнтовні підрахунки збитків від забруднення водних обʼєктів. Вони складають понад 30 млн гривень", - розповів міністр Руслан Стрілець в ефірі телемарафону.

9 лютого російські окупанти завдали ударів по нафтобазі на Харківщині, внаслідок чого витекло близько 3 тисяч тонн нафти. Нафта потрапила до річок Уди, Лопань, Немишля та Харків, забруднивши 780 тисяч квадратних метрів водної поверхні.

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Економічна правда

екологія війна
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