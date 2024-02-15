Збитки довкіллю від удару РФ по нафтобазі на Харківщині сягнули понад 30 мільйонів

За першими орієнтовними підрахунками, збитки від забруднення водних об’єктів унаслідок удару РФ по нафтобазі на Харківщині сягнули понад 30 мільйонів гривень.

Про це повідомляє пресслужба Міндовкілля з посиланням на слова міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Руслана Стрільця.

"Маємо перші орієнтовні підрахунки збитків від забруднення водних обʼєктів. Вони складають понад 30 млн гривень", - розповів міністр Руслан Стрілець в ефірі телемарафону.

9 лютого російські окупанти завдали ударів по нафтобазі на Харківщині, внаслідок чого витекло близько 3 тисяч тонн нафти. Нафта потрапила до річок Уди, Лопань, Немишля та Харків, забруднивши 780 тисяч квадратних метрів водної поверхні.

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Економічна правда