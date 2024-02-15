УЗ запустила модернізований дизель-поїзд на маршруті Коростень – Житомир – Вінниця

фото: уз

"Укрзалізниця" вперше за часів незалежності України модернізувала на власних потужностях дизель-поїзд ДР1А № 329. З 15 лютого він курсуватиме на маршруті Коростень – Житомир – Вінниця.

Про це повідомляє пресслужба УЗ в Telegram.

"Ми вже маємо ґрунтовний досвід оновлення приміських електропоїздів, а от повну модернізацію дизель-поїзда з урахуванням усіх стандартів (у тому числі й інклюзивних вимог) наша компанія здійснила вперше.

Дизель-поїзд сформований у 4-вагонному складі, має 324 посадкові місця ІІІ класу та 8 додаткових місць для людей з інвалідністю", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що головні вагони поїзда обладнані пандусами та місцями для людей на кріслах колісних, спеціальними санвузлами та кнопками виклику поїзної бригади.

Серед інших зручних атрибутів - кріплення для перевезення велосипедів, стелажі та полиці для багажу, порти Type-C та USB для зарядки гаджетів, сповивальні столики у вбиральнях, маршрутні покажчики та інформаційні екрани

Зі станції Коростень регіональний поїзд №887/888 Коростень - Вінниця вирушатиме о 08:05, у Житомирі зупинятиметься о 09:33, прибуватиме на кінцеву зупинку об 11:53.

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фото: уз

У зворотному напрямку регіональний поїзд №889/890 Вінниця - Коростень вирушатиме зі станції Вінниця о 14:00, у Житомирі зупинятиметься о 16:13 та прибуватиме до Коростеня о 17:47.

Поїзд робитиме зупинки на станціях Нова Борова, Горбаші, Бердичів, Козятин-1, Калинівка-1.

Квитки на поїзди доступні у чат-боті УЗ, у касах вокзалів та станцій, безпосередньо у кондукторів, додали в компанії.

Економічна правда