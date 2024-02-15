УЗ запустила модернізований дизель-поїзд на маршруті Коростень – Житомир – Вінниця
"Укрзалізниця" вперше за часів незалежності України модернізувала на власних потужностях дизель-поїзд ДР1А № 329. З 15 лютого він курсуватиме на маршруті Коростень – Житомир – Вінниця.
Про це повідомляє пресслужба УЗ в Telegram.
"Ми вже маємо ґрунтовний досвід оновлення приміських електропоїздів, а от повну модернізацію дизель-поїзда з урахуванням усіх стандартів (у тому числі й інклюзивних вимог) наша компанія здійснила вперше.
Дизель-поїзд сформований у 4-вагонному складі, має 324 посадкові місця ІІІ класу та 8 додаткових місць для людей з інвалідністю", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що головні вагони поїзда обладнані пандусами та місцями для людей на кріслах колісних, спеціальними санвузлами та кнопками виклику поїзної бригади.
Серед інших зручних атрибутів - кріплення для перевезення велосипедів, стелажі та полиці для багажу, порти Type-C та USB для зарядки гаджетів, сповивальні столики у вбиральнях, маршрутні покажчики та інформаційні екрани
Зі станції Коростень регіональний поїзд №887/888 Коростень - Вінниця вирушатиме о 08:05, у Житомирі зупинятиметься о 09:33, прибуватиме на кінцеву зупинку об 11:53.
У зворотному напрямку регіональний поїзд №889/890 Вінниця - Коростень вирушатиме зі станції Вінниця о 14:00, у Житомирі зупинятиметься о 16:13 та прибуватиме до Коростеня о 17:47.
Поїзд робитиме зупинки на станціях Нова Борова, Горбаші, Бердичів, Козятин-1, Калинівка-1.
Квитки на поїзди доступні у чат-боті УЗ, у касах вокзалів та станцій, безпосередньо у кондукторів, додали в компанії.
Економічна правда