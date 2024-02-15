JYSK відкрив три магазини у Києві та Львові

Міжнародна мережа JYSK відкрила новий магазин у столиці та два оновлених у Києві та Львові. Компанія продовжує розширення мережі, а також оновлення наявних магазинів.

Про це повідомила пресслужба компанії, передає Інтерфакс-Україна.

Новий магазин у Києві в ТЦ Hlybochytsky побудований за новою концепцією, з точковим освітленням і просторим дизайном, зональним розміщенням товарних категорій. Його торговельна площа становить 936 кв. м, складу – 349 кв. м, також є відкритий садовий майданчик загальною площею близько 100 кв. м.

Ще один магазин мережі у "Ритейл Парк Почайна", який працює вже близько шести років, був оновлений згідно з новою концепцією, з торговельною площею 965 кв. м і складською 248 кв. м.

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Аналогічно було оновлено магазин у Львові, якому восени виповниться 10 років. Зокрема торговельну площу збільшили майже на 100 кв. м, до 941 кв. м, під склад відведено 235 кв. м.

Крім запланованого оновлення, магазин потребував ремонту через пошкодження від удару ворожої ракети неподалік влітку минулого року.

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У серпні минулого року JYSK відкрив оновлений магазин у Києві у ТЦ "Аркадія".