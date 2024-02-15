Економіка Великої Британії впадає в рецесію

Getty Images

ВВП Великої Британії скоротився на 0,3% за три місяці до грудня 2023 року, що на 0,1% менше у період з липня по вересень.

Про це повідомляє Reuters.

Падіння в четвертому кварталі виявилося глибшим, ніж прогнозували всі економісти, опитані агентством Reuters, які вказували на спад на 0,1%.

Фунт Стерлінга ослаб відносно долара та євро. Інвестори збільшили свої ставки на те, що Банк Англії знизить процентні ставки в цьому році, а бізнес закликав уряд до більшої допомоги в бюджетному плані, який має бути представлений 6 березня.

Реклама:

Британія є вже другою країною з Групи семи, після Японії, яка опинилась у стані рецесії.

Економіка Британії лише на 1% вища, ніж наприкінці 2019 року, до початку пандемії COVID-19, і гірші показники відносно пандемії серед країн Великої сімки має лише Німеччина.

Рут Грегорі, заступник головного британського економіста Capital Economics, сказала, що показники ВВП мають більше політичне значення, ніж економічне, називаючи рецесію "технічною".

Реклама:

"Ми повинні дотримуватися плану - знизити податки на роботу і бізнес, щоб побудувати сильнішу економіку", - зазначив міністр фінансів Джеремі Хант.

Нагадаємо:

У січні повідомляли, що Велика Британія виділить 200 млн фунтів стерлінгів на виготовлення різних типів безпілотників для українських військових.