Ціни на нафту йдуть вниз після зростання запасів у США

Ціни на нафту впали після більшого, ніж очікувалося, стрибка запасів нафти в США, що викликало занепокоєння щодо попиту в найбільшому споживачі нафти.

Про це пише Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 0,34 дол до 81,26 дол за барель. Водночас ф'ючерси на американську нафту марки WTI знизилися на 0,38 дол до 76,26 дол за барель.

Обидва контракти втратили понад 1 дол за барель 14 лютого під тиском зростання запасів нафти в США, оскільки перероблювання впало до найнижчого рівня з грудня 2022 року.

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Крім того, управління енергетичної інформації (EIA) повідомило, що запаси нафти в США підскочили на 12 млн барелів до 439,5 млн барелів за тиждень до 9 лютого, що значно перевищило очікування аналітиків в опитуванні Reuters, які прогнозували зростання на 2,6 млн барелів.

"Хоча збільшення запасів викликало занепокоєння трейдерів щодо попиту, деякі аналітики заявили, що цей крок був значною мірою зумовлений зниженням рівня завантаження нафтопереробних заводів, особливо на заводі BP в Індіані", – йдеться в повідомленні.

Однак дані EIA також показали, що запаси бензину і дистилятів впали більше, ніж прогнозувалося. Запаси бензину впали на 3,7 млн барелів до 247,3 млн барелів проти очікуваного скорочення на 1,2 млн барелів.

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Додається, що Казахстан заявив про компенсацію перевиробництва нафти в січні протягом наступних чотирьох місяців, відповідно до своїх зобов'язань в рамках ОПЕК+. Також Ірак заявив, що перегляне свій видобуток нафти і вирішить проблему надлишкового видобутку понад добровільне скорочення в рамках ОПЕК+ протягом наступних чотирьох місяців, якщо таке буде виявлено.

Економічна правда.