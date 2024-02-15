Курс валют на 15 лютого: скільки коштують долар та євро

15 лютого Національний банк знову ослабив гривню до долара та євро.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua, finance.ua.

На 09:20 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 38,14 – 38,28 грн проти котирувань у 37,37 – 38,33 грн напередодні.

На цей же час "чорний" курс євро становив 41,24 – 41,48 грн проти курсу 41,30 – 41,54 грн за євро напередодні.

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Офіційний курс долара встановили на рівні 38,1734 грн, євро – 40,8684 грн (напередодні долар – 38,1264 грн, євро – 41,1212 грн).

Середні курси валют в касах банків були такими:

Долар США – 38,0 - 38,5 грн (курс на 14 лютого – 38,0 - 38,45 грн);

Євро – 40,85 - 41,55 грн (курс на 14 лютого – 40,9 - 41,6 грн).

У розрізі банків готівкові курси долара такі:

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Приватбанк – 37,8 – 38,4 грн;

Ощадбанк – 37,8 - 38,4 грн;

Укрексімбанк – 38,0 - 38,6 грн.

Щодо безготівки, курс при оплаті карткою в банках у Приватбанку становить 38,31 грн за долар, в Ощаді – 38,3 грн, в Універсал Банку (monobank) – 38,3 грн.

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