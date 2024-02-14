Україна спільно з міжнародними партнерами напрацювала концепцію страхування військових ризиків

Рада з фінансової стабільності Національного банку 5 лютого погодила концептуальну записку для створення в Україні системи страхування воєнних ризиків.

Про це повідомив голова НБУ Андрій Пишний на події Європейської Бізнес Асоціації "Global Outlook".

Він зауважив, що ця концептуальна записка є частиною домовленостей України з Міжнародним валютним фондом, а розробка концепції здійснювалась спільно з командою Світового банку і МВФ.

"Наразі маємо спільну рамку концептуальної (записки - ЕП), яка передбачає, що страхування військових ризиків в Україні буде побудовано в три рівні", - розповів глава регулятора.

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Перший рівень - це локальні страховики, які покриватимуть обов’язкове масштабне страхування військових ризиків, що дозволить сформувати відповідні фонди. Другий рівень - це міжнародне перестрахування. І третій рівень - це державне агентство.

"Для підготовки і реалізації цієї концепції зараз працює робоча група, яка напрацьовує відповідний законопроєкт", - додав Пишний.

Він наголосив, що масштаби, з якими стикається Україна, необхідність страхування військових ризиків, є фактично безпрецедентними. Так, команда Нацбанку перед фіналізацією концепції дуже глибоко вивчили і моделі, і досвід інших країн, зокрема, Хорватії і Ізраїлю.

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"Ми над цим питанням працюємо. Воно не просто на столі, воно в чіткому графіку подій і ми повинні будемо вийти на відповідний законодавчий акт і надати ринку відповідний документ вже найближчим часом", - резюмував голова НБУ.

У НБУ раніше зазначали, що визначена концепцією модель страхування воєнних ризиків передбачає запровадження обов’язкового та добровільного страхування, обговорюватиметься та впроваджуватиметься поєтапно. Наступними кроком буде презентація та обговорення зазначеної концепції з представниками бізнесу.

Також у розробці концепції беруть участь представники Міністерства фінансів та Міністерства економіки.

Економічна правда