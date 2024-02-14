Економіка Нідерландів вийшла з рецесії

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Економіка Нідерландів у 4 кварталі 2023 року вийшла з рецесії на тлі зростання споживчих витрат і експорту.

Про це пише Bloomberg.

Валовий внутрішній продукт виріс на 0,3% та припинив три квартальні скорочення. Загалом економіка Нідерландів за підсумками 2023 року зросла лише на 0,1%.

"Цей рік виглядає більш багатообіцяючим, оскільки МВФ прогнозує зростання на 0,7%", - пише агентство.

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Зростання ВВП у четвертому кварталі 2023 року переважно пов'язане зі споживанням домогосподарств, зазначає CBS.

Так, споживання домогосподарств зросло на 1,8% в четвертому кварталі 2023 року порівняно з третім кварталом.

"За винятком деяких кварталів, пов'язаних з коронавірусом, це найбільше зростання споживання, яке ми спостерігали за довгий час", - сказав головний економіст CBS Пітер Хейн ван Мулліген.

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За його словами, зростання витрат домогосподарств значною мірою пов'язане з сильним ринком праці - все більше людей мають оплачувану роботу, а заробітна плата значно зросла. "У поєднанні зі зниженням інфляції це забезпечило значне зростання купівельної спроможності. І люди одразу ж витратили ці додаткові гроші", - додав експерт.

Економічна правда