Китайська BYD планує збудувати завод з виробництва електромобілів у Мексиці

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Провідний китайський виробник електромобілів BYD розглядає можливість будівництва заводу в Мексиці, оскільки автовиробник прагне створити експортний хаб в США.

Про це пише Nikkei із посиланням на регіонального менеджера BYD Мексика Чжоу Цзоу.

Мексика є ключовим ринком з величезним потенціалом, додав він.

У четвертому кварталі 2023 року BYD вперше в історії випередила Tesla за обсягом світових продажів електромобілів, але продажі пасажирських автомобілів BYD зосереджені насамперед в Китаї.

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Оскільки BYD прагне розширити свою глобальну присутність, автовиробник будує нові заводи за кордоном на додаток до розширення експорту з Китаю. Цього року автовиробник відкриває завод в Таїланді, а в грудні оголосив про плани побудувати виробничу базу в Угорщині протягом трьох років.

У Латинській Америці BYD планує витратити 3 млрд реалів (605 млн дол) на будівництво заводу в Бразилії.

BYD розпочала розробку техніко-економічного обґрунтування для мексиканського заводу. Компанія веде переговори з національними та місцевими урядовцями щодо місця розташування та інших умов, додає Nikkei.

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Цзоу не сказав, де саме BYD може побудувати завод, але північний штат Нуево-Леон і регіон Бахіо в центральній Мексиці, схоже, є головними кандидатами. Півострів Юкатан та інші місця на півдні Мексики також є ймовірними варіантами, зазначає Nikkei.

Найбільшою перевагою розміщення потужностей у Мексиці є нижчі витрати на експорт до США.

Угода між США, Мексикою та Канадою запровадила жорсткіші квоти на виробництво в Північній Америці для автовиробників, які прагнуть отримати вигоду від безмитного експорту на американський ринок. Серія страйків призвела до зростання вартості робочої сили в США, тому розрив у заробітній платі між США та Мексикою збільшується, зазначає видання.

Економічна правда