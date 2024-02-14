OpenAI покращила пам'ять чат-бота ChatGPT

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Компанія OpenAI оголосила про нову версію свого популярного чат-бота ChatGPT, який тепер запам’ятовуватиме слова користувачів, щоб використовувати цю інформацію в майбутніх чатах.

Про це пише The New York Times.

"Наприклад, якщо користувач у розмові з чат-ботом згадує про свою доньку Ліну, якій ось-ось виповниться 5 років, яка любить рожевий колір і медуз, ChatGPT може зберігати цю інформацію та згадати про неї за потреби пізніше.

Коли той самий користувач просить бота "створити листівку до дня народження для моєї доньки", він може згенерувати листівку з рожевою медузою і написом: "З 5-річчям, Ліно!", - пише NYT.

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Завдяки цій новій функції OpenAI продовжує перетворювати ChatGPT на автоматизованого цифрового асистента, який може конкурувати з існуючими сервісами, такими як Siri від Apple або Alexa від Amazon, додає газета.

Торік компанія вже дозволила користувачам додавати інструкції та особисті вподобання, як наприклад, подробиці про роботу чи кількість членів родини, які чат-бот повинен враховувати під час кожної розмови.

При цьому, попри те, що ChatGPT тепер може пам’ятати попередні розмови, він усе ще може робити помилки - як і люди, додає NYT.

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"Коли користувач просить ChatGPT зробити для Ліни листівку до дня народження, чат-бот може створити таку з незначною помилкою, наприклад, написавши "Haippy 5th Birthday! Lina" замість "Happy 5th Birthday! Lina!" ("З 5-м днем народження! Ліно!)", - пише видання.

Економічна правда