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Суд повернув державі землі оборони вздовж кордону з Румунією на 800 мільйонів

Середа, 14 лютого 2024, 09:58 - Олексій Павлиш

Господарський суд Закарпатської області повернув у власність держави понад 50 гектарів земель оборони вздовж українсько-румунського кордону вартістю понад 803 млн грн.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора (ОГП).

Прокурори довели, що земельна ділянка площею понад 50 га незаконно вибула з державної в комунальну власність зі зміною цільового призначення для ведення фермерського господарства - вона розташована в межах прикордонної смуги українсько-румунського кордону.

"Ці землі оборони перебувають у постійному користуванні 27 прикордонного загону імені героїв Карпатської Січі Західного регіонального правління Держприкордонслужби України для здійснення контролю за додержанням безпеки прикордонного режиму країни", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що Господарський суд Закарпатської області задовольнив позовну заяву ОГП, після набрання судовим рішенням законної сили вживатимуться заходи задля його реального виконання.

Економічна правда

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