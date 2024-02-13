Майже 100 мільйонів з United24 спрямують на розмінування 

Понад 97 млн грн, що надійшли на рахунок Міністерства економіки для фінансування заходів гуманітарного розмінування в рамках платформи United24 направлять на придбання техніки та обладнання для розмінування.

Про це повідомили у Мінекономіки.

Ці кошти розподілять між Державною службою з надзвичайних ситуацій та Державною спеціальною службою транспорту на такі цілі:

допомога ДССТ з придбанням машини дистанційного механізованого розмінування важкого типу (аналог МV-10);

придбання для ДССТ 400 захисних забрал та 400 захисних фартухів сапера гуманітарного розмінування;

придбання для ДСНС двох сідельних тягачів для перевезення машин дистанційного механізованого розмінування;

придбання для ДСНС трьох броньованих піротехнічних машин легкого типу для перевезення вибухонебезпечних предметів.

Заступник міністра економіки Ігор Безкаравайний також звернувся до заявників з пропозицією у подальшому робити акцент на придбання обладнання вітчизняного виробництва.

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Нагадаємо:

Кабінет Міністрів готує проєкт постанови, який запровадить спрощену систему сертифікації операторів з розмінування.















