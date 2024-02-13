Всі розділи
Укр / Рус

Майже 100 мільйонів з United24 спрямують на розмінування 

Вівторок, 13 лютого 2024, 20:50 - Анастасія Дячкіна

Понад 97 млн грн, що надійшли на рахунок Міністерства економіки для фінансування заходів гуманітарного розмінування в рамках платформи United24 направлять на придбання техніки та обладнання для розмінування. 

Про це повідомили у Мінекономіки. 

Ці кошти розподілять між Державною службою з надзвичайних ситуацій та Державною спеціальною службою транспорту на такі цілі: 

  • допомога ДССТ з придбанням машини дистанційного механізованого розмінування важкого типу (аналог МV-10);
  • придбання для ДССТ 400 захисних забрал та 400 захисних фартухів сапера гуманітарного розмінування;
  • придбання для ДСНС двох сідельних тягачів для перевезення машин дистанційного механізованого розмінування; 
  • придбання для ДСНС трьох броньованих піротехнічних машин легкого типу для перевезення вибухонебезпечних предметів.

Заступник міністра економіки Ігор Безкаравайний також звернувся до заявників з пропозицією у подальшому робити акцент на придбання обладнання вітчизняного виробництва.

Реклама:

Нагадаємо

Кабінет Міністрів готує проєкт постанови, який запровадить спрощену систему сертифікації операторів з розмінування.







війна розмінування Мінекономіки
Реклама:
Матеріали за темою
У росіян все ще є проблеми зі зв’язком, попри використання Starlink – ГУР 13 лютого 2024, 20:39
Шмигаль заявив про "величезні зрушення" у виробництві боєприпасів 13 лютого 2024, 19:40
З початку року Кабмін виділив 20 мільярдів на фортифікаційні споруди 13 лютого 2024, 18:15
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті