Майже 100 мільйонів з United24 спрямують на розмінування
Вівторок, 13 лютого 2024, 20:50 -
Понад 97 млн грн, що надійшли на рахунок Міністерства економіки для фінансування заходів гуманітарного розмінування в рамках платформи United24 направлять на придбання техніки та обладнання для розмінування.
Про це повідомили у Мінекономіки.
Ці кошти розподілять між Державною службою з надзвичайних ситуацій та Державною спеціальною службою транспорту на такі цілі:
- допомога ДССТ з придбанням машини дистанційного механізованого розмінування важкого типу (аналог МV-10);
- придбання для ДССТ 400 захисних забрал та 400 захисних фартухів сапера гуманітарного розмінування;
- придбання для ДСНС двох сідельних тягачів для перевезення машин дистанційного механізованого розмінування;
- придбання для ДСНС трьох броньованих піротехнічних машин легкого типу для перевезення вибухонебезпечних предметів.
Заступник міністра економіки Ігор Безкаравайний також звернувся до заявників з пропозицією у подальшому робити акцент на придбання обладнання вітчизняного виробництва.
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Кабінет Міністрів готує проєкт постанови, який запровадить спрощену систему сертифікації операторів з розмінування.
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