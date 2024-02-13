Понад 200 тисяч компаній можуть відтермінувати перевірки ДСНС: що для цього потрібно

Понад 200 тисяч українських компаній мають змогу відтермінувати планові перевірки Держслужби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) на термін від 6 до 10 років - для цього потрібен аудит і подальше страхування згідно з новим законодавством.

Про це заявив директор Департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям ДСНС Олександр Чекригін, пише "Укрінформ".

"На сьогоднішній день у нас приблизно 205 тисяч суб'єктів господарювання середнього і незначного ступеня ризику, а у кожного суб'єкта господарювання є по одному-два об’єкти.

І виходить, що 330 тисяч об’єктів підприємців можуть піти шляхом страхування, проведення аудиту, і тоді на ці об’єкти не будуть проходити працівники ДСНС з плановими перевірками", - пояснив Чекригін.

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Він зазначив, що у 2022 році набув чинності закон щодо дерегуляції бізнесу шляхом страхування цивільної відповідальності. Закон, зокрема, передбачає створення ринку приватних компаній з експертами у сфері пожежної безпеки, які можуть за зверненням підприємців провести аудит на предмет дотримання правил безпеки на підприємствах.

"Надалі на підставі акту перевірки підприємці можуть застрахувати своє підприємство від можливих негативних випадків різного характеру. Договір страхування вноситься до спеціального реєстру і протягом шести-десяти років працівники ДСНС не здійснюють планових перевірок суб’єктів господарювання, які відносяться до незначного і середнього ступеня ризику", - пише "Укрінформ".

Чекригін пояснив, що це не впливатиме на позапланові перевірки ДСНС, оскільки вони, згідно з законодавством, можуть проводитися у разі надзвичайної ситуації на підприємстві або за рішенням суду.

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Економічна правда