Цьогоріч аграрії планують посіяти більше сої та цукрового буряка – Мінагрополітики

У 2024 році аграрії планують збільшити площі під сою та цукровий буряк і зменшити посіви кукурудзи.

Про це свідчать результати опитування щодо планів та підготовки сільгоспвиробників до проведення посівної кампанії ярих під урожай-2024, яке провело Мінагрополітики.

Так, 70% опитаних заявили, що планують збільшення посівної площі під сою - загалом на 21% у порівнянні з 2023 роком.

"Також пріоритетними залишаються зернобобові, посівні площі під якими збільшаться на 11%, та ярий ячмінь - на 7%. Зростання інтересу до ячменю може бути пов’язаним з розширенням географії морських відвантажень. Посіви ярої пшениці зростуть на 2%", - йдеться у повідомленні.

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Також аграрії зацікавлені у вирощуванні ярого ріпаку, при цьому частина виробників планує посіяти ріпак вперше. Загалом посівні площі під цю культуру збільшаться на 24%.

"Щодо цукрового буряку - 60% тих, хто сіяв культуру минулого сезону, збираються несуттєво розширювати площі - в цілому по Україні на 17%", - додали в міністерстві.

При цьому посівні площі під кукурудзу зменшаться на 9%.

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"Також потенційно можуть зазнати скорочення площі під соняшником. Але наразі більшість аграріїв ще не прийняли кінцеве рішення щодо площ посіву цієї культури", - зазначає Мінагрополітики.

У цілому в 2024 році посівні площі під ярими культурами можуть скоротитися на 0,5 млн га або на 3,7% порівняно з минулим сезоном.

Економічна правда