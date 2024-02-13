На золотодобувній шахті в Туреччині стався зсув: під землею перебуває 9 осіб
Вівторок, 13 лютого 2024, 17:43 -
У селищі Ілічь, що неподалік міста Ерзінджан у східній частині Туреччини на території золотодобувної шахти стався зсув на великій площі.
Про це повідомляє турецький телеканал NTV.
Як повідомляє мер міста Ерзінджан, під землею після зсуву ґрунту перебувають 9 людей.
На місце інциденту направили пошуково-рятувальні групи кількістю близько 400 осіб.
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Економічна правда.
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