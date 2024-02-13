Російський олігарх Керімов може втратити яхту, оскільки США не готові платити за її утримання
Уряд США просить суд дозволити йому виставити судно підсанкційного російського олігарха Сулейману Керімову на аукціон, скільки витрачає понад 7 млн дол на рік на утримання суперяхти.
Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що у судовому поданні федеральні прокурори Манхеттена заявили окружному судді США Дейлу Хо, що середньомісячні витрати на утримання Amadea в розмірі 600 тис дол є "надмірними", що виправдовує проведення аукціону.
Спроби продати яхту на аукціоні оскаржує Едуард Худайнатов, який очолював російську державну нафтогазову компанію "Роснефть" з 2010 по 2013 рік. Худайнатов претендує на право власності на Amadea і заявив, що вона не може бути конфіскована, оскільки на нього не накладені санкції.
Крім того, прокурори заявили, що переговори про те, щоб Худайнатов платив за утримання яхти, провалилися.
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Нагадаємо:
Прокуратура Нью-Йорка подала позов про цивільну конфіскацію 106-метрової супер’яхти Amadea вартістю понад 300 мільйонів доларів, пов’язану з російським олігархом Сулейманом Керімовим.
У лютому 2023 року генеральний прокурор США Меррік Гарленд санкціонував передання Україні 5,4 мільйона доларів, конфіскованих у російського олігарха Константіна Малофєєва.