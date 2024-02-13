Російський олігарх Керімов може втратити яхту, оскільки США не готові платити за її утримання

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Уряд США просить суд дозволити йому виставити судно підсанкційного російського олігарха Сулейману Керімову на аукціон, скільки витрачає понад 7 млн дол на рік на утримання суперяхти.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що у судовому поданні федеральні прокурори Манхеттена заявили окружному судді США Дейлу Хо, що середньомісячні витрати на утримання Amadea в розмірі 600 тис дол є "надмірними", що виправдовує проведення аукціону.

Спроби продати яхту на аукціоні оскаржує Едуард Худайнатов, який очолював російську державну нафтогазову компанію "Роснефть" з 2010 по 2013 рік. Худайнатов претендує на право власності на Amadea і заявив, що вона не може бути конфіскована, оскільки на нього не накладені санкції.

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Крім того, прокурори заявили, що переговори про те, щоб Худайнатов платив за утримання яхти, провалилися.

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Нагадаємо:

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Прокуратура Нью-Йорка подала позов про цивільну конфіскацію 106-метрової супер’яхти Amadea вартістю понад 300 мільйонів доларів, пов’язану з російським олігархом Сулейманом Керімовим.

У лютому 2023 року генеральний прокурор США Меррік Гарленд санкціонував передання Україні 5,4 мільйона доларів, конфіскованих у російського олігарха Константіна Малофєєва.