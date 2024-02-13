Мінекономіки та МВФ обговорили виконання Україною умов для отримання допомоги

Представники Міністерства економіки та МВФ обговорили виконання Україною Меморандуму про економічну та фінансову політику та рекомендації для залучення приватних інвестицій.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Перша віцепрем’єрка - міністр економіки Юлія Свириденко зустрілась з місією МВФ в Україні на чолі із заступником директора Європейського департаменту Міжнародного валютного фонду Умою Рамакрішнан.

"Одне з ключових завдань економічного блоку Уряду полягає в тому, щоб якомога швидше залучити приватні інвестиції для відновлення України. Зараз у нас є декілька програм, які потрібно узгодити між собою задля їх більшої ефективності", – зазначила Свириденко.

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Уряд розробив програму дій на 2024 рік, яка включає в себе 11 ключових пріоритетних напрямків розвитку економіки та визначаються фінальні умови чотирирічної програми Ukraine Facility від Євросоюзу.

"Разом із цим ми враховуємо бенчмарки МВФ та рекомендації Європейської комісії, напрацювання зі Світовим банком і ОЕСР. Тобто задля прискорення процесу залучення інвестицій в Україну та відновлення економіки, ми маємо синхронізуватись з усіма міжнародними партнерами", – додала перша віцепрем’єрка.

Ключовими напрямками взаємодії з МВФ є, зокрема, Ukraine Facility, програма доступного кредитування 5-7-9%, програму реформи корпоративного управління, підходи до управління публічними інвестиціями та оцінку потреб приватного сектору RDNA-3.

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Нагадуємо:

Представники Міжнародного валютного фонду (МВФ) з робочим візитом прибули до Києва, де обговорять з українською владою цілі економічної політики Києва та викликах, що стоять перед економікою.